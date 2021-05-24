Пакт Сталина-Гитлера: Как триумф советской дипломатии превратить в ее главное поражение

Политика как она естьПолитикаПакт Сталина-Гитлера: Как триумф советской дипломатии превратить в ее главное поражениеЭпиграф: «История не учительница, а надзирательница; история ничему не учит, а только наказывает за невыученные уроки.Вернуться к статье3909НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВаша СветлостьТерпеть не могу графоманство и жонглирование цифирью! По диагонали - статья ни о чём! Утверждение о том, что Путин "отмывал" облик Сталина смехотворно, Сталин не нуждается в мойке, особенно руками слабовидящего, который кроме галош в детстве ничего не видел...Александр ШедныйСдаётся мне, что слабовидящий в Вашем зеркале.Ваша СветлостьСдрисни, гнида...Mike MikeПутин и не пытался обелить грузинского ублюдка. Он просто призывал смотреть на него как на "продукт своей эпохи". ""Конечно, наверное, в сознании кое-что остается. Но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников", — отметил президент.Людмила...прокомментировал ублюдок !!!СГСергей Гре_вМойша, тебя в Кении не съели? Побрезговали людоеды? Сказали - мал клоп да вонюч... Кста, расскажи, куда еще собираешься? На Луну?Mike MikeПока никуда, чуть позже - поеду смотреть пингвинов.))) А ты так в своем говне и сидишь, выблядок комсомольской шлюхи? Денег даже на электричку не заработал?)))Mike MikeЭко ты о президенте! Не боишься?)))Александр ИНа Колыме пингвинов нет ...СГСергей Гре_вСмотри, как бы с перепугу кротов не увидеть.. Ведь дочирикаешься, жиденок.. Сын вонючей жидовки...Mike MikeОй, бля - тупорылый и никчемный клоун-говноед, перешел на угрозы!!!)))))) Ты сделал мой день, уебок!!!))))) Пешы истчо - висили людей!!!)))ВДвалерий двойнишниковС кайлом в обнимку...пора, дружище, пора.Владимир СергеевСталин показал себя сильным стратегом заключив с Гитлером договор о взаимном ненападении. Ибо Европа в первую очередь Великобритания прилагала все усилия , чтобы уничтожить **Коммунистический режим ** руками Гитлера.. Заключив договор Сталин обломил ВСЕ эти надежды ... Тем самым отодвинув начало Войны в сроках выиграв время для экономики.. И противно слушать сейчас завывания этих ублюдков которые старались уничтожить Советский Союз руками Гитлера , о том что мол Сталин разделил Европу с Гитлером захватив часть земель ... Именно этот договор раздражает их по сей день , желающих уничтожения России как Государства.. И я НЕ понимаю тех ублюдков живущих в России и обвиняющих Сталина ..Скорее всего они куплены тем же Западом..ВладимирВообще то, документ назывался по другому. был пакт Молотова- Риббентропа. Сталин никогда не марал своего имени подобными сделками. Вот так нас потихонечку затаскивают к понятию что Сталин и Гитлер одного поля ягоды. Что бы не делал Иосиф, это было внутренним делом СССР. Всё что делал Гитлер, он уничтожал народы Европы и не нужно этого забывать.Mike MikeА Молотов чьим министром был и кому подчинялся? Или грузинский выродок вообще не знал, что творится в его стране?ГМГеоргий МихалевМолотов тайком от Сталина заключил пакт.:)Mike MikeА Риббентроп - втайне от Гитлера. Совпадение? Не думаю!)))ГМГеоргий МихалевТеперь стало понятно, почему Гитлер пошел на восток, а Сталин две недели ох.евал, что это было. Они же не знали, что уже все вопросы урегулированы.)))СГСергей Гре_вСлышь, моська, перестань подлизывать Мойше прямо на публике, флюродросить. Уединитесь где-нибудь и не смущайте нормальных людей. Жёрик, ви поц и хам. Оно еще и минусы ставит?! Вот же пидор!!!ГМГеоргий МихалевСлышь, низкосрущий тушканчик, хайло прикрой, а то надует.Александр ЛисовскийАкт заключён был правильно . Польша в то время была таким же врагом СССР , как и Германия . И понимая, что война неизбежна Сталин просто не мог ничего предпринять перед её началом . Это поставило бы нашу страну, перед ждущим этого Западом, в невыгодное для мирового сообщества положение . Не было бы никакой поддержки . А в первые годы войны она нам существенно помогла ( чит. Историю ВОВ ) . С Путиным , автор конечно лизнул . Вся его любовь к СССР - это 9 мая , а дальше кроме калош ничего существенного . Да и по его корешам это видно . Ничто так не искажает историю войны , как рассекречивание её архивов .ГМГеоргий МихалевВозможно он читал другую историю, неадаптированную.Alexandr KorotkovАвтор форменный идиот. СССР никогда не оккупировал территорию польши. потому как эти территории никогда не признавались СССР как территория польши. Все потому что эти области оккупировала польша после польско-советской войны в 1920м году. потому что польша агрессивное гос-во и сразу как обрело независимость напала на РСФСР и советсвкую украину для того чтобы как можно больше откусить. так что СССР ничего не оккупировал. Прибалты сами проголосовали на выборах за то что бы войти в состав СССР.Mike MikeЧто значит не признавались? Когда коммунякам наваляли в польской войне - они как миленькие подписали Рижский мир, согласно которому признали за Польшей все эти территории. Учи историю и не позорься.ВиталийПосле твоих "откровений" можно нести любой бред...Твои перлы не переплюнешь! Откуда родом,уёбок???Сергей ПолосовКлинический идиот, прости Господи!Сергей ПолосовДа при любом раскладе: весь мир ПРИЗНАВАЛ (Польшу), Лига наций признавала, а сссрань НЕ ПРИЗНАВАЛА : "Раздайся море- говно плывет!"Alexandr Korotkovукраина признает РФ, а Крым в составе РФ нет - это тебе в качестве примера. Можно подписать договор и не признавать его, как это делают все цивилизованные страны. так было и тут договор подписали а признавать не признавали. и как только представился удобный случай забрали западные области УССР и БССР, Крым и Бог его что еще заберут. нет ничего более временного чем границы. Границы это отражение силы гос-ва на данный момент и чем сильнее гос-во тем оно больше становится. поляки своими закидонами получили 4 раздела польши - получат еще!!!Alexandr KorotkovСамокритично!!! соболезную.Mike MikeЭто что за пример такой?)) Если бы у России был договор с Украиной по Крыму - это было бы корректное сравнение.)) Однако его нет.Alexandr Korotkov///Лига наций признавала/// - могбы уже бабу Марусю в какой нибудь столовке вспомнить и ее признание. у лиги наций и у бабы Маруси возможности по влиянию на мировую политику одинаковые. сейчас на этот уровень опустилась ООН.Alexandr Korotkovтак он и был об уважении границ.Сергей Полосовну надо-ж чего-нибудь пиздануть!Mike MikeКто?)) Был договор с Украиной, который нарушила Россия....опять. Как и Рижский мир - нарушил совок. И ввел войска практически одновременно с нападением на Польшу своих союзников - нацистов.Сергей ПолосовНу ты не забывай, что на улице 26 мая. У школоты сопливой каникулы начались. Почему "сопливой", да потому что НЕ сопливая еще занята, ей пока что некогда свою глупость демонстрировать.Alexandr KorotkovАвтор форменный идиот. СССР никогда не оккупировал территорию польши. потому как эти территории никогда не признавались СССР как территория польши. Все потому что эти области оккупировала польша после польско-советской войны в 1920м году. потому что польша агрессивное гос-во и сразу как обрело независимость напала на РСФСР и советсвкую украину для того чтобы как можно больше откусить. так что СССР ничего не оккупировал. Прибалты сами проголосовали на выборах за то что бы войти в состав СССР.Mike MikeВиталик, ты бы хоть не позорился, а то выглядишь полным дебилом, хоть и спрятался в ЧС.)) "Рижский мирный договор 1921 года — договор между РСФСР (за себя и по полномочию правительства БССР), УССР с одной стороны, и Польской Республикой — с другой[1]. Подписан 18 марта 1921 года в Риге. Договор был составлен на русском, украинском и польском языках в трёх равноправных экземплярах и вступал в силу после его ратификации. 14 апреля 1921 года договор был ратифицирован Всероссийским ЦИК, 15 апреля — сеймом Польской республики, 17 апреля — ЦИК Украинской ССР. С ратификацией договора завершилась советско-польская война (1919—1921)Договор установил границы между РСФСР, УССР, БССР и Польской Республикой. К Польской Республике отошли обширные территории, находившиеся к востоку от линии Керзона, с преобладанием непольского населения — Западная Украина (западная часть Волынской губернии), Западная Белоруссия (Гродненская губерния) и часть территорий других губерний Российской империи. Стороны обязывались не вести враждебной деятельности в отношении друг друга. Договором предусматривалось проведение переговоров о заключении торговых соглашений. Советская сторона согласилась возвратить Польской Республике военные трофеи, все научные и культурные ценности, вывезенные с территории Царства Польского начиная с 1 января 1772 года, а также обязалась уплатить Польше в течение года 30 млн золотых рублей за вклад Царства Польского в хозяйственную жизнь Российской империи и передать польской стороне имущества на сумму 18 млн золотых рублей, то есть выплатить де-факто репарации. Польская Республика освобождалась от ответственности за долги и иные обязательства бывшей Российской империи."ВиталийМики Маус, не прикидывайся умным и начитанным. Сейчас все умеют работать с поиском в сети! В твою башку какую информацию не вложи - на выходе одно дерьмо и срачь на Россию! Ну и зачем с тобой общаться,что почерпнуть от тебя,унылого неудачника?Анатолий ДычкоМике Маус, а вы хоть знаете, что Линия Керзона, на которой остановилась Немецкая армия 15 сентября 1939 года, сделала Рижский договор Ничтожным документом и Красная Армия двинулась к Линии Керзона не вторгаясь в Польшу 17 сентября – Польши уже не было!Mike MikeЭто с какого перепуга нападение третьей страны на одну из стран договора его отменяет? Что за бред? Польша не капитулировала. И РККА тупо вторглась на ЧУЖУЮ территорию, в нарушение Рижского договора! А потом начала получать подарки от нацистов, в виде польских городов, захваченных кровью солдат Вермахта. Правда интересно - на каком это основании? Уж не союзниками-ли они были?Анатолий ДычкоМике, вы со всей очевидностью изучали историю по лекциям исторического "Свинарника Сванидзе и академика Пивоварова", тех, кого ещё Ленин называл "Говном нации" – вот и плаваете в Выгребной яме Сортира Венедиктова...... Во-первых, вы сами указываете выше на Линию Керзона, но не понимаете её значение как Продукта Окончания Мировой войны, устанавливающей, кстати, и Восточную границу Польши, и Западную границу России по этой самой Линии Керзона в Версальском договоре. Во-вторых, Рижский договор не отменял договор Версальский и не мог отменить по мас-штабам значения и Табеля о Рангах. В-третьих, но, если Немецкие войска остановились на Восточной границе Польши и ждут подхода частей РККА для демаркации Новой границы Германия-СССР по Линии Керзона, то как СССР мог напасть на Коронные польские земли не опрокинув войска Германии? И что это за нападение на Польшу, если даже союзники Польши не признали СССР агрессором и не объявили войну как Германии?!Mike MikeВася, а можно поподробнее - какое отношение большевики имеют к версальскому миру? И, м чего это Рижский договор, подписанный уродами после того как они вчистую просрали польско-совковую войну, не имеет силы?)) Я наоборот всегда говорил, что Линии Керзона никогда не существовало - ни в одном ратифицированном документе.Mike MikeСовок мог напасть на Польшу как союзник нацистской Германии, что он собственно и сделал.Анатолий ДычкоС точки зрения барана возможно так оно и видится.......Анатолий ДычкоМике, я уже писал ниже о ваших бараньих рассуждениях, но ошибся! Баран для вас слишком умно – вы порываетесь что-то сказать о Сталине, когда СССР никто в Европе агрессором не назвал, а сами понятия не имеете, что Версальский договор писали в Париже, а Восточную границу Польши чертили в Лондоне под руководством лорда Керзона, а это уже уровень амёбы для вас! Не читайте опусы профессора Сванидзе и академика Пивоварова, это из их Свинарника разлетается хрюканье о Восточной Польше, которая оказалась восточнее Восточной границы самой Польши!Юрий МельниковПосле пожара и ЙУХ насос. Самое важное: море людей погибло бесцельно, защищая интересы капиталистов, а не свои интересы. Свои интересы защищал только русский и советский народ, у которого была общая социалистическая собственность. Он ее и защищал. Теперь в случае войны солдат будет защищать собственность не свою кровную, а собственность ХОЗЯИНА. А тому любые жертвы народа по "плечу". Поэтому рассуждения по поводу результатов Великой отечественной войны сегодня скатываются на позиции Хозяина- капиталиста и суть защиты русских своего сводится к разговору кто кого хотел грабить, а не защищаться. Оно и понятно, когда реальный капиталистический строй в стране примазывается к Победе, переводя ее в рамки жалости к погибшим, при этом отметая напрочь, что русский и советский народ защищал свой народный социалистический строй, социализм. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ СТРОЙ, Организуя празднование Победы, капиталистической строй и капиталистическое руководство мерзко-стыдливо драпирует Мавзолей, вычеркивает Руководителя трудящихся, организатора его Победы Иосифа Виссарионовича Сталина. Это оболванивание русского народа капиталистическими апологетами набрало величайшие высоты, несравнимые ни с каким-то Геббельсом. Почему победа социализма превратилась в победу капитализма? Это самый главный вопрос, который умело пропагандистки обходят. Даже ветераны не ставят вопрос, а где социализм, за который они боролись, принимая подачку на старости лет. Судьба русского народа известна, недалеко то время, когда о русских будут вспоминать так же, как о древних тюрках. Почти никак. Вымрут! Как максимум ассимилируются и потеряют свою национальную идентичность.Яков1 БлюмкинВсе, конечно, так. Но вопросы возникают. Договориться с Гитлером пытались многие. Но Вторая мировая началась аккурат через неделю после подписания Пакта. Случайность? Возможно. Секретное приложение к Протоколу с размашистой подписью Сталина. Истерика сталинистов. Фальшивка? Допустим. Война с Финляндией, еще три новых республики в СССР после Пакта, три новых ленточки на гербе СССР. Еще одно случайное совпадение? Бывает. Разрушены две мощные линии обороны на западе СССР, полевые аэродромы у новых границ. Еще одно совпадение? Помните старый анекдот? Выпал человек из окна пятого этажа и ничего. Случайность. Выпал второй раз отряхнулся и пошел. Совпадение. Выпал в третий раз и даже ни одного синяка! Привычка. Замечание для национально озабоченных. У меня не ник. Это фамилия моего отца, он погиб в 42-м. Не менять же в угоду озабоченным.СГСергей Гре_вЯша, ты хоть какие-то погоны носил? Тебе кто-нибудь объяснил, что война готовится не одну неделю и даже не один месяц.. СССР вернул себе собственность РИ.. "Секретное приложение к Протоколу с размашистой подписью Сталина".. откуда дровишки? Где документ? "Разрушены две мощные линии обороны на западе СССР, полевые аэродромы у новых границ." Вот тут я юмора не понял... В огороде бузина, а в Киеве дядька.. Яша, закусывать надо..Яков1 БлюмкинНе носил... Зрение -8. Но в оборонке работал конструктором, кое-что успел сделать. Отец носил погоны. Погиб он в 42-м. Конечно к войне готовятся не один год! Гитлер с первых дней стал готовиться! Но начать полномасштабную войну не решался. Как себя поведет восточный сосед? А тут гарантии получил. Пакт о ненападении. Через неделю после подписания, 1 сентября, после провокации Гляйвиц, пошло-поехало. Собственность РИ все Польское королевство. И княжество Финляндское. А у Британской империи сколько было собственности? А у Испании? А у Голландии? А у Оттоманской империи? Эрдоган собирается вернуть. А у Австро-Венгерской империи? Если все возвращать начнут...Зайцев Виктор Зайцев ВикторСекретное соглашение к пакту, говоришь. Ты его читал или тебе скинуть, этот "Секрет Полишинеля"? Кстати, про секретные соглашения между Польшей и Германией (а пшеки ПЕРВЫМИ ещё задолго до Мюнхена заключили Договор с Гитлером)скинуть? А секретные договорённости между Гитлером Европой и Польшей , при участии Венгрии и Румынии от 1938 года?По ним Тешин отошёл к ПОЛЬШЕ, часть территории Чехии-ВЕНГРИИ и РУМЫНИИ. Или это, как говорят российские либерпидарасы и дерьмократы-"Это другое...Вы не понимаете"? Отчего же такое пристальное внимание только к Пакту СССР-Германия от 1939 года?Такие же с интересами той же Европы при главном-НАПРАВИТЬ ГИТЛЕРА ПРОТИВ РОССИИ Договоры были до этого, ПОСЛЕДНЕГО перед началом войны! Да вот только Гитлер то был умнее всех этих "бек-чемберлено-даладье". Хотя и не скрывал своих реальных целей -"Дранг нах Остен". Да вот только ГЛАВНЫМ в Европе он видел СЕБЯ, любимого. А ВСЯ Европа (бОльшая часть во сяком случае)как ОСНОВЫ ЕГО, понимай германского, Тысячелетнего рейха. Отец говоришь погиб в 1942 году? А КТО его убил? Гитлер или немец? Уверен? А не подскажешь, о наимудрейший, с КЕМ реально воевали СССР, все советские граждане (не только русские) в 1941-1945 году? С Германией? Ой ли? А итальянцы, румыны, словаки, венгры, финны и прочие "европейские демократы" просто "погулять по просторам СССР вышли"? СССР и СТАЛИН ВОЕВАЛИ СО ВСЕЙ ЕВРОПОЙ. Нет? А как же это? (см. фото) 22 июня войну СССР (понимай Сталину) ОБЪЯВИЛИ: Германия, Италия и Румыния". 24 числа СЛОВАКИЯ. 26 июня-ФИНЛЯНДИЯ и 27-ВЕНГРИЯ! И это только официально! А были ведь в составе Верхмахта и под командованием НЕМЦЕВ и "добровольческие" корпуса, дивизии и полки" из Испании, Дании,Бельгии, Нидерландов...из той же Франции от Петена "подарочек". Были даже цыгане и те же пШеки с приебалтами. Прикажешь понимать, что ВСЕ они мстили Сталину за его Договор от 1939 года, который сегодня так со "смаком" жуётся в сетях и в этой суперклоаке Совете Европы? А что прикажешь делать с Договорами между Гитлером и ВСЕЙ Европой? Пакт между СССР и Германией был то- ПОСЛЕДНИМ в "очереди" всех договорённостей между "европейскими любителями халявы" за счёт РУССКИХ и нацистской Германией. Да уж...Я просто "бальдю" от вашей тупости, господа россияне. Нет.Я не "сталинист". С моими то национальностью, социальным происхождением (я репрессированный ДВАЖДЫ в СССР баварский немец, из фрайхеров со своим родовым девизом-" Anstand und Zuverlässigkeit dein nam (Порядочность и надёжность-твоё имя) рождённый в ссылке в Казахстане) и быть тупо настроенным (а главное безграмотным) фанатом Сталина? Я для этого слишком воспитан в семейных традициях и много знаю. На реальных фактах, документах свидетельства, а главное-при АНАЛИЗЕ, а не тупой агитации и пропаганде. Я оцениваю историю России и мировую и роль в них того же СТАЛИНА ОБЪЕКТИВНО. Можете как угодно пыжится, господа ПРЕДАТЕЛИ РОССИИ, прикрывшиеся фиговым листочком с лейблами-"либералы-демократы", но объективно СТАЛИН СТОИТ В ОДНОМ РЯДУ СОБИРАТЕЛЯ И ЗАЩИТНИКА РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ,от Ивана 4-го Грозного до Александра Третьего. Жестокость и методы с элементами террора? А когда на Руси было инАче? Чем отличаются реформы Петра Первого в армии и флоте от сталинских чисток РККА? А Уральский промышленный комплекс Демидовых, откуда и пошла российская промышленность от сталинских пятилеток? Пресловутый ГУЛАГ? А при царях и императора были "зоны отдыха"в Сибири и азиатской части империи? И как он, СТАЛИН,должен был собирать разрушенную либерпидарасами той волны ФЕВРАЛЕ 1917 года РОССИЮ?Так как сегодня делают Путин энд кОмпани? На принципах Кота Леопольда? А между тем, Гейжопа УЖЕ ведёт ОЧЕРЕДНУЮ войну с РОССИЕЙ и РУССКИМИ. Войну на уничтожение.Она только ещё ГИТЛЕРА для себя ищет! А РОССИЯ больна либерпидарастической немочью и дерьмократическим бессилием. Так что Путину либо придётся применять методы Сталина.Либо Россию ждут о-ч-чень большие и кровавые неприятности, каких она ещё не имела. Или я напрасно прожил сложную,но интересную насыщенную жизнь. Но я не ошибаюсь. Я не ошибался в 1989, а сегодня повторятся то же самое. Уже для России.СГСергей Гре_вЯша, все .хотели. заключить. пакт. с Гитлером. И Британия, и Франция.. И СССР накануне вел бесплодные многомесячные переговоры с Б. и Ф. против Гитлера. Но! "Не сошлись в цене". Сталин очень хотел составить такой союз. А когда не удалось, он прекрасно понимал, что СССР подставили под Гитлера. Ему ничего другого не оставалось, как замириться с Германией. Это произошло буквально через день после провала трехсторонних переговоров. Это было вынужденное решение. Сталин просто отодвинул неизбежную войну почти на 2 года. Британия раньше других поняла, что в современных условиях колониальный режим устарел политически и экономически. Колонию нужно содержать на свои деньги - армия, полиция, здравоохранение, образование и тд и тп. Зачем? Перешли на новую модель - БСН. Теперь "армия, полиция, здравоохранение, образование и тд и тп" - проблема "незалежных государств". А плюшки можно получать за денюшку и по блату в рамках БСН. Т.е. это Вершки и корешки. Все проблемы теперь ваши, а коврижки по-прежнему наши. Существует Большая американская империя. База - штыки и подкуп верхушки. Но даже она рушится...Яков1 БлюмкинДа знаком я со всем этим! И с противоположными мнением тоже. Причинно-следственные связи. Подписали - началась Мировая. Получили общую границу - потеряли истребительную авиацию на земле. Сталин сказал 6.11.41, что Гитлер хотел, но не смог поссорить СССР с США и Англией. Кто же потом смог? Согласен. В мире многое изменилось. Технологическая и информационная революции. Гиганских масштабов миграция с Востока на Запад. Китай - сверхдержава. После Мао сколько лет минуло? И миллионеров у них уже больше, чем в США. Не в миллионерах дело, выходит. Не надо меня убеждать.СГСергей Гре_в"Подписали - началась Мировая. Получили общую границу - потеряли истребительную авиацию на земле" Яша, ты по географии сколько получал? У Германии и СССР В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ после нападения Германии на Польшу образовывалась общая граница. Сталин отодвинул границу на запад на сотню км. Оборудовать ее по-человечески не успел..Увы.Яков1 БлюмкинА я о чем? Подписали Пакт и он напал. Мы об одном и том же. А как отодвинул? Присоединением Литвы и Латвии? Так они стали СССР и границы стали ближе к Германии. Сколько солдат полегло на защите этих новых границ? Я понимаю, ты сталинист. Это религия. Сталин не человек с клочком "Правды" в руке, как мы все за неимением туалетной бумаги, а символ эпохи. Мудрый аскет в стареньком френче и стоптанных сапожках. Никогда не ошибался, разве что мало расстрелял, все делал исключительно правильно и думал только о народе. Успехов тебе. Я еще с несколькими сталинистами лично знаком. Хорошие ребята! Но верующие в гений вождя. А я вечно и во всем сомневаюсь. Работа была такая. Проверять и перепроверять. А то неприятностей не оберешься. И, главное, не следствие следует за причиной, а наоборот.Серж ПрологовА он-т хотел "успеть"?Серж ПрологовТак а в собственность РИ входили также Польша с Варшавой, Финляндия и гора Арарат (не считая всяких мелочей типо Бессарабии). Что-ж такое "половинчатое" возвращение? = И еще я вот уже лет, так "столько не живут" слышу догму, что -де окаянное буржуинство, в страхе перед грядущей мировой революцией, ТОЛКАЛО Гитлера на войну с сссровщиной. Хочу услышать: КАКИМ ОБРАЗОМ Гитлера толкали на сие самоубивственное действо? КТО стоял у его подушки и сипел: "Напади на СОВОК... напади на совок..."?Серж ПрологовНу не будем торговаться: "было соглашение не было соглашения..." Есть факт: немцы Львов взяли? Взяли! А Брест? Тоже... А потом "ПОЧЕМУ-ТО" свои войска отвели и "уступили" территорию Сталину... "Добренькие дядюшки"? Если акции Рейха и сссрани не были взаимосвязаны как объяснить совместный парад в Бресте. Для особо тупых перевожу: СОВМЕСТНЫЙ ПАРАД войск возможен ТОЛЬКО как итог СОВМЕСТНЫХ действий этих войск!Серж ПрологовДа, и не надо плюсовать союзников Вермахта! Они УЖЕ ПРИПЛЮСОВАНЫ при составлении сводки расчета сил и средств вторженияЯков1 БлюмкинВсе это так. Но Гитлер отважился начать Вторую мировую после Пакта, не раньше. Когда от топтал Европу, ставил себе на службу промышленность и экономику оккупированных стран, бомбил английские города и топил английские корабли, Молотов ездил к нему с визитами, а Сталин поздравлял с днем рождения. Не надо мне ничего этого копипастить, я со всем этим прекрасно знаком. В своей речи 6.11.1941 Сталин сказал, что Гитлер хотел поссорить СССР с Англией и США, но ему это не удалось. А кому удалось накануне Второй мировой и после победы?Несколько слов о царской и сталинской ссылках. Ленин был в ссылке с женой и тещей, ходил на охоту. А в сталинской ссылке люди жили в холодных бараках и тяжело работали за баланду. В царской России это называлось каторгой.СГСергей Гре_в"Подписали Пакт и он напал." Вынуждено процицитирую себя любимого - "Ему ничего другого не оставалось, как замириться с Германией. Это произошло буквально через день после провала трехсторонних переговоров. Это было вынужденное решение. Сталин просто отодвинул неизбежную войну почти на 2 года." И Прибалтика, и Запукр, и от Румынии куски.. Отодвинул границу от Москвы. Путь Гитлеру увеличил. Все равно война д.б. закончиться взятием Москвы. И полегло на новых границах немало людей. Жаль, конечно. Но Гитлер в 41-м с ним не посоветовался, когда нападать. И в 39-м тоже не посоветовался бы. И если посмотреть на состояние ВС СССР и вермахта в 39-м, я думаю, что война в 40-м закончилась бы в Москве. Гитлер напал тогда, когда ему было выгодно, а Сталину невыгодно. . Таковы условия войны. "Я понимаю, ты сталинист. Это религия. " Я реалист-сталинист. Я в него не верю, я понимаю, что любой другой был бы хуже. Его ошибка была не дожать национально озабоченных на присоединенных землях и до войны и, тем более, после нее. И тебе успехов. И чтобы Нетаниагу оказался провидцем не хуже Сталина.СГСергей Гре_вКлоун, немцы взяли Львов? "Представители Вермахта и Красной армии несколько раз встречались подо Львовом, чтобы попытаться договориться о совместном штурме города. Но тема послевоенной принадлежности города была камнем преткновения между ними, хотя решалась не здесь, а намного выше. Утром 20 сентября штаб немецкой Южной группы армий получил директиву ОКХ о прекращении осады Львова и установления связи с советским командованием, чтобы не допустить дальнейших стычек между частями двух армий. В дальнейшем, приказ по 14-й армии информировал об установлении советско-немецкой демаркационной линии, идущей вдоль Писы, Нарева, Вислы и Сана до Пшемысля, а затем через Хыров до Ужоцкого перевала. В этих условиях 14-я армия должна была прекратить ведение боевых действий на восток от этой линии и приготовиться к отходу за неё. В результате, вечером руководство XVIII корпуса приказало снять осаду Львова и ночью начать отвод немецких войск в западном направлении." То есть вопрос демаркационной линии решался на месте по ходу боевых действий. Если бы все было решено заранее, никто бы не "пытался договориться".СГСергей Гре_в"11 января 1944 года Советское правительство заявило о готовности положить в основу послевоенной советско-польской границы «линию Керзона», вариант «А». На Крымской конференции 1945 одним из пунктов был разрешён вопрос о Польше и её границах — по предложению СССР было решено, что восточная граница Польши должна идти вдоль «линии Керзона» (с отступлением в ряде периферийных районов в пользу Польши, а в районе города Львов — в пользу СССР; был установлен и закреплён вариант Черчилля." То есть в 39-м, если бы кто-то знал, он бы сказал - "А что, так можно было?" Т.е. США, Британия и СССР могли в 45-м решать проблему границ Польши? А в 39-м СССР и Германия почему-то не могли?Mike MikeКонечно могли! США, Британия и совок - были союзниками и, на правах победителей в войне, перечерчивали границы Европы. Теперь достаточно признать, что и в 39-м Гитлер и усатая грузинская мразь тоже были союзниками, напали на Польшу и решали ее судьбу.СГСергей Гре_вВ феврале 45-го союзники еще НЕ БЫЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ и делили шкуру неубитого медведя. В августе 39-го Германия и СССР решили судьбу Польши и менее чем через месяц остались от козлика рожки да ножки.. Я думаю, никто о судьбе враждебной Союзу Польше у нас никто слёз не лил. Умерла та умерла. Тем более, появилась возможность вернуть потеряное в 18-м, 20-м. Вернули Прибалтику, Прижали Румынию, которая в 18-м откусила от России кусок. Всё по справедливости. Но союзниками СССР и Германия не были. СССР не принимал участие в боях на Западе Европы. Просто разделили сферы влияния - вооруженный нейтралитет. Очень характерно - "Гитлер и усатая грузинская мразь". Т.е. Сталин - мразь? А Гитлер? Да ты, жиденок, нацист! Хайль Гитлер???Mike MikeИ, конечно союзники уже считали себя победителями, учи историю и не позорься, выродок: "В 1943 году на Тегеранской конференции Франклин Рузвельт, Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль обсуждали в основном проблему достижения победы над Третьим рейхом, на Потсдамской в июле-августе 1945 года союзники решали вопросы мирного обустройства и раздела Германии, а в Ялте принимались основные решения о будущем разделе мира между странами-победительницами. К тому моменту победа над Германией была лишь вопросом времени, и война вступила в завершающую стадию. Судьба Японии тоже не вызывала особых сомнений, поскольку США уже контролировали почти весь Тихий океан. Союзники понимали, что у них уникальный шанс распорядиться историей Европы по-своему, поскольку впервые в истории практически вся Европа находилась в руках всего трёх государств."Mike MikeИменно так - усатый ссыкливый параноик болтался как говно в проруби. То, он союзник Гитлера, то - помогите воевать против Гитлера. Все логично. Повторяю для особо тупорылых - "Они оба - фашистские мрази. Два кровавых ублюдка." Впрочем как и ты.))СГСергей Гре_вТвой вонючий исраиль с кем только договоры не заключал! Они не стоили той бумаги, на которой были написаны! Захватил территорий в несколько раз больше исходной. Жиды - фашистские ублюдки! Согласись, сын вечно пьяной жидофки. Она тебя зачала бухая, иначе бы ты варнякал иначе.. Да, еще.. Передай своему шакаленку жёрику, шо он ссыкло. Заблокировал мне его нахуй посылать..)))Mike MikeВо-первых - меня мало интересует твоя постклимактерическая паранойя, благодаря которой ты всем приписываешь Израиль.)) Я хотел бы быть гражданином этой страны, если честно. Но, происхождением не вышел.) А во-вторых - назови мне ХОТЬ ОДИН договор Израиля с террористами или фашистами, да еще и который они нарушили первыми? А вот сказать - усатая грузинская мразота - фашистский ублюдок, можно с полным на то основанием. Так что - завали едало, выкидыш комсомольской бляди. Я понимаю, что ты привык подлизывать партейным боссам из кпСС, а тут тебя лишили такой возможности. Но, привыкай, ублюдок - ты на хуй никому не нужен.)))СГСергей Гре_висраиль при своем основании подписал документы о согласии со своими границами. И все нарушил. "договор Израиля с террористами или фашистами". Ты еще напиши - с рептилоидами. Ну ты и клоун! Все договоры исраиля это договоры с террористами. Ибо исраиль это государство-террорист. Если хочешь стать исраильтянином, купи документы. Это вопрос только денег. Вместо Кении деньги потрать..... Я назначаю ответственными за исраиль исключительно отьявленных жидов. Пока в списке только один - ты. Короче, жиденок, иди туда, откуда вылез - в пизду своей вечно бухой жидовской пробляди...Mike MikeКупить израильское гражданство - это очень дорого. Не стоит того. Проще сделать как я и купить гражданство ЕС.)))СГСергей Гре_в"22 октября 1956 года в Севре (Франция) состоялась секретная встреча, в которой участвовали: с израильской стороны — премьер-министр Бен-Гурион, начальник генштаба Моше Даян и генеральный директор министерства обороны Шимон Перес; с французской стороны — министр обороны Морис Буржес-Монури, министр иностранных дел Христиан Пино (англ. Christian Pineau) и начальник генштаба Морис Шалль; с британской стороны — секретарь по иностранным делам (министр) Селвин Ллойд и его помощник сэр Патрик Дин. Переговоры длились 48 часов и закончились подписанием секретного протокола. Согласно разработанному плану, Израиль должен был атаковать Египет, а Великобритания и Франция вслед за этим должны были вторгнуться в зону Суэцкого канала под предлогом «защиты канала и необходимости разделить враждующие стороны». Предполагалось, что по окончании войны Израиль аннексирует весь Синай или, по крайней мере, его восточную треть по линии Эль-Ариш — Шарм-эш-Шейх. Израиль при этом обязался не атаковать Иорданию, а Великобритания не оказывать помощь Иордании, если она атакует Израиль. По настоянию израильской делегации, опасавшейся невыполнения обязательств со стороны своих союзников, договор был составлен в письменном виде, подписан и передан каждой из сторон." Вики. Суэцкий кризмс. 1956 г. Что интересно, "подписанием секретного протокола". !!!!! Так что, жидовье, хлебать тебе твоё дерьмо...СГСергей Гре_вЭто как всегда - прижимистый жидок.. Тебе никто даром гражданство сраиля не даст - придется развязать узелок с грошиками...)))))СГСергей Гре_в"На переговорах Бен-Гурион первоначально предложил план по крупному переделу границ на Ближнем Востоке. Иордания, согласно этому плану, должна была быть уничтожена как государство, при этом её часть к востоку от реки Иордан должна быть аннексирована Ираком, а часть к западу от реки Иордан переходила бы к Израилю. Южная часть Ливана вплоть до реки Литани должна была, согласно этому плану, перейти к Израилю, а Ливан должен бы был отказаться от некоторых своих владений с преобладающим мусульманским населением и превратиться в республику с христианским большинством, союзную Израилю. Однако французы и британцы такой план не одобрили и убедили Бен-Гуриона сосредоточиться на Египте."СГСергей Гре_вБоже, какой миролюбивый исраиль! Или "Это другое.. Вы ничего не понимаете." ?????Mike MikeБлядь, мудофил - ты совсем тупой?)))) Это - только болтовня! Которую и не утвердили. И, которая произошла СПУСТЯ ДЕСЯТЬ ЛЕТ, после обсуждаемых событий - во время Суэцкого кризиса! А я тебе говорю о реальных событиях, когда арабские государства не приняли решения ООН и НАПАЛИ на Израиль с целью его полного уничтожения! Это две разные войны, понимаешь?)))) Напомни - ты какое спту заканчивал?Mike MikeГражданство Израиля официально можно получить только будучи евреем.СГСергей Гре_вЯ с тобой никакие события при создании сраиля НЕ ОБСУЖДАЛ. Меня совершенно НЕ ЕБЕТ, ЧТО.. ТЫ .. СЧИТАЕШЬ!Mike MikeНу, давай снова макать тебя тупорылой башкой в твое собственное говно, тварь пиздливая!))))) Цитата: "исраиль при своем основании подписал документы о согласии со своими границами. И все нарушил." Твои слова, выблядок краснопузый?)))) Так что там нарушил Израиль "при своем основании"?))) И когда был основан Израиль, выкидыш большевистской шлюхи? Неужели в 56-м году?)))СГСергей Гре_вСлышь, мудачье.. Я сказал фразу и даже не дожидался от тебя ответа.. Это не обсуждение.. Насколько я помню, у тебя четыре ВО, начиная с яслей. Но ты просто тупой мудак! Выдаешь желаемое за действительное. Ты из тех долбоёбов, что готовы приибаться к столбу. Израиль государство-террорист!. Всё.Mike MikeУебище, я тебе ответил именно на это сообщение - арабы напали на Израиль САМИ, нарушив решение ООН! А ты сейчас крутишься как твоя мама под столом на комсомольском собрании.)))СГСергей Гре_вя повторю - меня не ебет , что считаешь ты. Считай хоть до ста. Израиль - государство-террорист. С этого мы и начали ОБ-СУЖ-ДЕ-НИ-Е...СГСергей Гре_в"После года боевых действий, в июле 1949 года, было принято соглашение о прекращении огня с Египтом, Ливаном, Трансиорданией и Сирией, согласно которому под контролем еврейского государства оказались также Западная Галилея и коридор от приморской равнины до Иерусалима, первоначально предназначавшиеся арабскому государству. Иерусалим был разделён по линии прекращения огня между Израилем и Трансиорданией. Эти временные границы получили название «Зелёная черта». Что тебе, гниде, не понятно? Сраиль захватил чужие земли. Почему и для чего - меня не ебет.Анатолий ДычкоСерж, оказывается не только Mike плавает в Выгребной яме Сортира Венедиктова, но и вы с ним напару! О чём вы пишете....: " Серж Прологов→Зайцев Виктор Зайцев Виктор20 мая, 23:14 Ну не будем торговаться: "было соглашение не было соглашения..." Есть факт: немцы Львов взяли? Взяли! А Брест? Тоже... А потом "ПОЧЕМУ-ТО" свои войска отвели и "уступили" территорию Сталину... "Добренькие дядюшки"? Если акции Рейха и сссрани не были взаимосвязаны как объяснить совместный парад в Бресте. Для особо тупых перевожу: СОВМЕСТНЫЙ ПАРАД войск возможен ТОЛЬКО как итог СОВМЕСТНЫХ действий этих войск!" ___________________________ К вашему сведению немцы Львов не взяли – 15 сентября немецкие танки были в Предме-стьях Львова, у стен Перемышля, а танки Гудериана у стен Бреста. В это время Красная Армия ещё чесала Жопу на Рижской линии Пилсудского Подошли части РККА, начали уточнять на местности привязку Линии Керзона и занимать соответствующие этому места! На этом взаимодействие с немцами и закончилось! Воевать с Польшей не пришлось! Что касается Парада в Бресте, то о парадах пишут Российские недоумки в Сортирных из-даниях: всё происходило как при смене Часовых в Армии – "Пост сдал – Пост принял!" Вот что пишет Манштейн о Польском походе, наступлениях и отступлениях: " В то время как в ходе сражения на Бзуре и в результате занятия Варшавы главные силы противника, действовавшего западнее Вислы, были уничтожены, в районе действий 14 армии в восточной Галиции и по ту сторону нижнего течения Сана происходило еще много подчас тяжелых боев с отдельными группами противника, которым до этого момента удалось избежать уничтожения. Один корпус 10 армии также в это время форсировал Вислу у Демблина и севернее его, нанося удар на Люблин. В ходе этих боев неожиданно поступило указание Верховного Главнокомандования передать Советам Лемберг (Львов), который только что капитулировал в результате действий 14 армии, и отойти по всему фронту, занимаемому группой армий, на линию, согласованную между фон Риббентропом и Советами. Она проходила от перевала Ущок к Перемышлю и затем вдоль Сана и Вислы до пункта севернее Варшавы. Таким образом, все бои по ту сторону Сана и Вислы для группы армий были бесполезными и вели только к выгоде для Советов! ............." __________________________________ Немцы и сами не понимали, что происходит! Но передвижение Красной Армии по датам можно восстановить и по донесениям Её воинских частей! А не демонстрировать вертуш-ку полушариями головы и мышление полушариями Зада!Сергей ПолосовЭто откуда такое? Ты чё, дурачок! Ну-к посмотрел не карте: на какой широте-долготе находится Брест, и на какой Львов! Как можно было занять Брест и НЕ занять Львов? И нехуй здесь бредятину Института Мархсизьмы-лененинизьмы при ЦыКе КыПыСыСы тиражировать.СГСергей Гре_вСлышь, клоун.. а как в 41-м Брест месяц не могли взять? Ты с дуба упал? Фронт на войне не линейка.. Где можно - идут вперед. Где нельзя идти - стоят.. Раньше говорили - жертва аборта. А теперь - жертва ЕГЭ. Если читать научили - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(1939)Сергей ПолосовНу ты и дурачок!Сергей Полосов"В Википедии нет статьи с таким названием."СГСергей Гре_вУ тя руки кривые.. и моск алкоголем забит.. Погугли - Оборона Львова 1939..Сергей Полосов"С этого ВЫ начали ОБ-СУЖ-ДЕ-НИ-Е..." : раздайся море - говно плывет!Сергей ПолосовТолюсик, а кудыть ответы тебе подевались? А?Анатолий ДычкоСерж, это первый ваш ответ мне на данной теме, если вы писали их несколько, то остальные, учитывая вашу грамотность, утонули в выгребной яме Сортира вашего обитания!Mike MikeУёбок, Израиль ни-че-го не нарушил!))) Нарушили арабы. А ты -обычный дешёвый пиздобол!)))Mike MikeТак почему же немцы, захватившие Брест, отдали его РККА? Это действия союзников и никак иначе!СГСергей Гре_вМойша, обрежь свой конец, засоси и не выплюнь. На одного жида станет меньшеАнатолий ДычкоПотому что по Версальскому Договору 1919 года Брест был Российским, а немцы воевали не с СССР, а с Польшей!Mike MikeПо какому договору?)))) По Версальскому? На его подписание большевистских выродков даже не пригласили! А по Рижскому договору, который стал итогоMike MikeКоторый стал итогом польско-совковой войны и которую большевики просрали - Брест отходил к Польше!Анатолий ДычкоМике, большевики согласились с Версальским договором – Польша нет! И плачевный Итог Нападения Польши проявился в 1939 году – Германия остановилась по Версальско-му договору на Линии Керзона, а не пошла к Линии Пилсудского! Чем Рижский Договор и был уничтожен как местный и малозначащий!Анатолий ДычкоМике, ваши бараньи рассуждения не учитывают того факта, что в 1919 году Европа определяла Западную границу Российской империи, а не Советской Республики! А пригласить "большевиков" в Версаль означало бы признание Европой Советской Власти!кормчийКомментировать
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