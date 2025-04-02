Майки Мэдисон снялась в новом кампейне Tiffany & Co.

Звезда "Аноры" Майки Мэдисон стала лицом новой рекламной кампании Tiffany & Co. На фотографиях, сделанных Харли Вейр и Марилу Добэ, 26-летняя оскароносная актриса позирует в облегающем чёрном платье в пол, дополненном украшениями бренда.
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