Мировое обозрение

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Публицист Уэдраого выступил за сотрудничество Мали и России

Публицист Уэдраого выступил за сотрудничество Мали и России

Республика Мали смогла освободиться от гнета французской стороны и послала своеобразный сигнал другим странам, показав, что путь освобождения доступен всем.

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