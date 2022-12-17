Президент Сербии о хорватах на ЧМ: «Вы скажете «молодцы, соседи», а я болел за кого угодно против них. Друзей не выбирают по тому, где они живут»

Президент Сербии о хорватах на ЧМ: «Вы скажете «молодцы, соседи», а я болел за кого угодно против них. Друзей не выбирают по тому, где они живут»

Президент Сербии заявил, что не болел за сборную Хорватии на ЧМ-2022. В плей-офф хорваты выбили Японию и Бразилию, но проиграли Аргентине.

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