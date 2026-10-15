Своими глазами: большой гибридный кроссовер Wey V9X для России[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Анонсированный ранее гибрид Wey V9X вышел на российский рынок: компания GWM объявила старт продаж и провела статическую презентацию.
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