Не внедорожник и не кроссовер: Toyota позиционирует Century по-особому

Toyota Century разрабатывалась под руководством ведущего инженера Ёсикадзу Танака, который работает в компании с 1987 года и является главным инженером, и ведущего дизайнера Тацуида Сонода, работавший над более чем 30 моделями компании.
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