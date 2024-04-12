Что будет с системой планет, когда Солнце умрет

Когда Солнце умрет, Меркурий и Венера будут поглощены: та же участь, скорее всего, постигнет и Землю, а некоторые астероиды в главном поясе между Марсом и Юпитером, а также некоторые спутники Юпитера сойдутся со своих орбит и погибнут, разлетевшись на куски.
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