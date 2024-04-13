Верховный лидер Ирана заявил, что Израиль будет наказан

ТАСС/Zuma Верховный и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль будет наказан. "Злостный израильский режим понесет наказание", - заявил Хаменеи, чьи слова процитировало иранское информационное агентство Tasnim.
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