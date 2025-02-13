Организаторы Sudtirol Moonlight Classic лишили Большунова российского флага

Победительница Чемпионата мира в тройном прыжке украинка Ольга Саладуха просит запретить участие брянского трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в итальянской любительской шоу-гонке «Sudtirol Moonlight Classic».
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