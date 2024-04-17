Ультиматум Зеленского о Часове Яре: Атака по аэродрому для F-16 – есть ли пострадавшие "спецы" НАТО?

Армия России активно продавливает противника на Авдеевском направлении – есть успехи. Кому поставил ультиматум Владимир Зеленский из-за ситуации в Часове Яре? ВС России нанесли новый удар по аэродрому в Хмельницкой области, где ранее погибли солдаты НАТО, есть ли пострадавшие среди "спецов" сейчас – подробности в материале Царьграда.
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