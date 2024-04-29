Театр абсурда
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Театр абсурда

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Надувной Зеленский надул свой народ

Надувной Зеленский надул свой народ

На этой неделе госсекретарь США Блинкен приехал в Китай. В город Шанхай. Приехал, скажем так, не в самый удачный момент.

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