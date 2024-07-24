Корреспондент РИА Новости снял работу российских саперов в Волчанске Харьковской области, которые разминируют окраины города, обеспечивая продвижение российских войск.
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Корреспондент РИА Новости снял работу российских саперов в Волчанске Харьковской области, которые разминируют окраины города, обеспечивая продвижение российских войск.
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