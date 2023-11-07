Письмо Санта Клаусу или... "Сгинуть наши вороженьки, як роса на сонци..."

Леонид Руси Хохлы майданили всех своих презиков... А Зеля-жидёнок, решил стрелки на нас перевести. И делать ничего не надо... И хохлы дохнут как мухи... И 1 300 000 000 $ заработал... Три в одном... Идеальный гешефт...

Леонид Руси Это благое дело... многие об этом мечтают, но Зеля в бункере... под кроватью прячется...