Медвежий угол
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Медвежий угол

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Письмо Санта Клаусу или... "Сгинуть наши вороженьки, як роса на сонци..."

Письмо Санта Клаусу или... "Сгинуть наши вороженьки, як роса на сонци..."

В Офисе президента Зеленского заявили, что у Киева есть стратегия победы над Россией. Её озвучил Михаил Подоляк.

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Комментарии
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Леонид Руси
Хохлы майданили всех своих презиков... А Зеля-жидёнок, решил стрелки на нас перевести. И делать ничего не надо... И хохлы дохнут как мухи... И 1 300 000 000 $ заработал... Три в одном... Идеальный гешефт...
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17 час.
Леонид Руси
Это благое дело... многие об этом мечтают, но Зеля в бункере... под кроватью прячется...
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17 час.
НК
НС Крокодилов
да ну ещё - прорубь-то на реке,зачем этим говном реку загаживать?  Отведите его на очистные и уройте там - говно к говну как говорится.
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9 час.

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