«Гаражная амнистия»: кто, где и при каких обстоятельствах

Благодаря ей можно в упрощенном порядке бесплатно оформить в собственность гаражи и землю под ними. На какие уточняющие вопросы необходимо обратить внимание?Так называемая гаражная амнистия действует в России уже почти год — с 1 сентября 2021 года.