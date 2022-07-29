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«Гаражная амнистия»: кто, где и при каких обстоятельствах

«Гаражная амнистия»: кто, где и при каких обстоятельствах

Благодаря ей можно в упрощенном порядке бесплатно оформить в собственность гаражи и землю под ними. На какие уточняющие вопросы необходимо обратить внимание?Так называемая гаражная амнистия действует в России уже почти год — с 1 сентября 2021 года.

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