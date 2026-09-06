Каждый альбом Rolling Stones от худшего к лучшему - Заключение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ , начало , часть 1 ЗДЕСЬ 12. The Rolling Stones No. 2 (1965) Это упражнение по поиску ориентиров, по-видимому, запечатлело, как The Stones воплощают в жизнь свою мечту (записываясь в Chess Studios в Чикаго и RCA в Голливуде в перерывах между выступлениями в рамках своего дебютного тура по США).
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