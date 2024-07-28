Депутат Романов: ВМФ России - больше, чем военная сила

Более трех столетий Военно-морской флот является гордостью российских Вооруженных сил, заявил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Михаил Романов, поздравивший в своем Тelegram-канале военнослужащих, ветеранов и петербуржцев с Днем ВМФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии