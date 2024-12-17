Амурских тигров из России привезут в Казахстан в 2025 году

В Казахстан уже в 2025 году должны привезти амурских тигров из России. Хищников из семейства кошачьих доставят в республику для возрождения туранского тигра, сообщил министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев.
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