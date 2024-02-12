Пост Росгвардии о выступлении ST в зоне СВО вошел в ТОП-10 публикаций в Telegram

Пост в Telegram-канале Росгвардии о выступлении рэпера ST (Александра Степанова) в зоне СВО занял седьмое место в рейтинге самых просматриваемых публикаций на данной платформе за минувшую неделю, собрав более 2,1 миллиона просмотров.
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