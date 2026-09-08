Патрушев: Россия собрала уже более 113 млн тонн зерна в текущем году

В России собрано уже более 113 миллионов тонн зерна, что сильно превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев, который призвал поддержать аграриев, в уборочную страду.
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