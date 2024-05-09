Ион Кику: "Благодарим ветеранов за мир и возможность жить свободно"

Бывший премьер-министр Молдовы, лидер Партии развития и объединения Молдовы Ион Кику сегодня, в День Победы, вместе с коллегами, принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориальному комплексу "Вечность" в Кишиневе, а также ко многим другим памятникам в населенных пунктах страны, воздвигнутым в честь павших героев на полях сражений Второй мировой войны.