Ион Кику: "Благодарим ветеранов за мир и возможность жить свободно"

Бывший премьер-министр Молдовы, лидер Партии развития и объединения Молдовы Ион Кику сегодня, в День Победы, вместе с коллегами, принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориальному комплексу "Вечность" в Кишиневе, а также ко многим другим памятникам в населенных пунктах страны, воздвигнутым в честь павших героев на полях сражений Второй мировой войны.
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