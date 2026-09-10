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Царьград

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АдГ обвинила власти ФРГ в попытке помешать расследованию инцидента с БПЛА

АдГ обвинила власти ФРГ в попытке помешать расследованию инцидента с БПЛА

Курио раскритиковал министра Добриндта за слова о "саботаже" при требовании доказательств.Власти Германии явно пытаются воспрепятствовать объективному расследованию инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

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