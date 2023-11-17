В Астраханской области сегодняшние отключения электричества коснутся Астрахани, Знаменска и двух сельских районов

Самое позднее возобновление энергоподачи - в 20:00. В пятницу, 17 ноября, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - в Трусовском и Заболдинском районах РЭС (с 09:00 до 17:00, с 09:00 до 18:00, с 09:00 до 20:00, с 12:00 до 17:00); Знаменск - с 10:00 до 17:00; Приволжскоий район – с.