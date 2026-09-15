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Сделка, противоречащая основам нравственности: проблема морального критерия в условиях социальной фрагментации

В материале разбирается проблема применения ст. 169 ГК РФ в условиях моральной фрагментации общества: когда у разных социальных групп — разные представления о нравственности, а суд должен квалифицировать сделку как противоречащую «основам нравственности».

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