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Врачи продолжают борьбу за жизнь Поддубного: Особое заявление Бастрыкина о судьбе военкора

Врачи продолжают борьбу за жизнь Поддубного: Особое заявление Бастрыкина о судьбе военкора

Глава СК России Александр Бастрыкин сделал особое заявление о судьбе военного корреспондента Евгения Поддубного, за жизнь которого продолжают бороться врачи.

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