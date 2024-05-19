МВД объявило в розыск замглавы офиса Зеленского, готовившего покушения на руководство Крыма

В базе данных розыска полиции появилось новое лицо – ещё один приближённый ЗеленскогоВ это воскресенье стало известно, что МВД России начала розыск заместителя главы офиса Владимира Зеленского Романа Машовца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии