Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Секреты дизайнеров: 5 личных гостиных, в которых хочется жить

Секреты дизайнеров: 5 личных гостиных, в которых хочется жить

Когда я задумываюсь о настоящем уюте, перед глазами всегда встает образ идеальной гостиной. Не той парадной залы из глянцевых каталогов, куда боишься ступить, а пространства, наполненного жизнью, личными историями и продуманным до мелочей комфортом.

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