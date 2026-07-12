Секреты дизайнеров: 5 личных гостиных, в которых хочется жить

Когда я задумываюсь о настоящем уюте, перед глазами всегда встает образ идеальной гостиной. Не той парадной залы из глянцевых каталогов, куда боишься ступить, а пространства, наполненного жизнью, личными историями и продуманным до мелочей комфортом.