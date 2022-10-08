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«Грязная бомба» - оружие радиологическое или психологическое?

«Грязная бомба» - оружие радиологическое или психологическое?

Да, информация, которая приходит с той стороны, свидетельствует о том, что в украинских мозгах прочно окопалась мысль типа «А давайте что-нибудь бабахнем».

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