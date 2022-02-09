Наше Ховрино

12 подписчиков

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Да, в Питере денег достроить обещанное 25 лет метро на юго-запад так и не могут дождаться - народ на маршрутках давит...Путин и Собянин о...

Сильные снегопады и ветер очистили воздух в Ховрине

Сильные снегопады и ветер очистили воздух в Ховрине

Фото Сандурская Софья /Агентство «Москва»Согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в январе этого года среднемесячные концентрации опасного оксида углерода находились на рекордно низком уровне за последние пять лет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх