"Российская газета": под Работино столкнулись и сгорели два танка Leopard 2А4

Под Работино столкнулись и сгорели два танка Leopard 2А4. Об этом пишет "Российская газета". Сообщается, что инцидент произошел в октябре 2023 года, однако видеокадры с места происшествия появились только теперь.
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