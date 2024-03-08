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Газета.ру

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"Российская газета": под Работино столкнулись и сгорели два танка Leopard 2А4

"Российская газета": под Работино столкнулись и сгорели два танка Leopard 2А4

Под Работино столкнулись и сгорели два танка Leopard 2А4. Об этом пишет "Российская газета". Сообщается, что инцидент произошел в октябре 2023 года, однако видеокадры с места происшествия появились только теперь.

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