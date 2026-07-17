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Наш потерянный мир

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США увеличили импорт российского сыра до рекордного уровня

США увеличили импорт российского сыра до рекордного уровня

США за период с января по май 2026 года нарастили импорт сыра из России до исторически максимальной суммы в 133 800 долларов, передает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы, известные с 1992 года.

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