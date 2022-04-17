Специалисты жилищно-коммунальных служб ЦЖКУ минобороны России по Приморскому краю проведут субботники в преддверии Дня Победы

Специалисты жилищно-коммунальных служб ЦЖКУ минобороны России по Приморскому краю проведут субботники в преддверии Дня Победы

В ходе данных мероприятий специалисты жилищно-коммунальных служб приведут в порядок мемориалы и памятники защитникам Отечества.

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