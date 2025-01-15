Глава НАТО испугался русских. Экологическое происшествие в Крыму? Главное к утру

Редакция КС подготовила подборку главных событий, произошедших к утру среды, 15 января: Набиуллиной запретят замораживать вклады россиян? «Иначе придут русские»: глава НАТО призвал отдать Гренландию Трампу США обрушат цену на нефть? Что известно Аксенов обеспокоен выбросом мазута на побережье Крыма.
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