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Флери отразил 20 из 21 бросков «Эдмонтона» и стал 4-м вратарем в истории НХЛ с 18 сезонами с 10+ победами

Марк-Андре Флери отразил 20 бросков «Эдмонтона» из 21 и выиграл 10-й матч в сезоне. Вратарь «Миннесоты» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (2:1).

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