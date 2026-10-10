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Первый гол Хвичи с августа помог «ПСЖ» одержать победу над «Ле-Маном»

Первый гол Хвичи с августа помог «ПСЖ» одержать победу над «Ле-Маном»

«ПСЖ» одержал победу над «Ле-Маном» в матче 6-го тура чемпионата Франции.«ПСЖ» одержал победу над «Ле-Маном» в матче 6-го тура чемпионата Франции.

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