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Атака БПЛА на Россию 12 октября 2026, где сбили 151 беспилотник

Атака БПЛА на Россию 12 октября 2026, где сбили 151 беспилотник

В ночь на 12 октября 2026 года российские силы противовоздушной обороны, по сообщению Минобороны РФ, перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотник самолетного типа.

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