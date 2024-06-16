В селе Веселое Адлерского района состоялось выездное мероприятие «Социальный Сочи». Для участников мероприятия на территории сквера имени академика Б.
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В селе Веселое Адлерского района состоялось выездное мероприятие «Социальный Сочи». Для участников мероприятия на территории сквера имени академика Б.