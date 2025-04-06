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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вайцеховская об отказе гимнастов от международных стартов: «Зачем нужна лицемерная формулировка «Спортсмены приняли решение...» В это кто-то поверил, вот честно?»

«Официальное заявление российской федерации гимнастики об отказе от участия в международных турнирах – достаточно тревожный сигнал, как мне кажется.

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