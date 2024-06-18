США приостановили действие договора об избежании двойного налогообложения с РФ

Минфин США предупредил РФ о том, что приостанавливает действие нескольких пунктов совместного договора об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.
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