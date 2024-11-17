17.11.24==Илон Маск высмеял Зеленского: в США нашли способ бороться с враньем и пафосом «просроченного» главы Украины

Илон Маск напомнил Зеленскому, что тот - комик. Не поверите, но в США нашли самый верный способ бороться с враньем, пафосом и самовозвеличиванием «просроченного и жалкого» украинского узурпатора Зеленского.
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