В Хамовниках ликвидировали незаконное ограждение

В центре Москвы обеспечили беспрепятственный проход и подъезд через арку к жилому дому. Об этом сообщил Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.