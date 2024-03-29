Российские дроны "Джокер" "взяли в плен" 60 боевиков ВСУ разом

Контролируемые российскими операторами FPV-дроны (беспилотники, управляемые с видом от первого лица) "Джокер" в зоне проведения спецоперации заставили сдаться в плен сразу 60 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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