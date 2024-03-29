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Российские дроны "Джокер" "взяли в плен" 60 боевиков ВСУ разом

Контролируемые российскими операторами FPV-дроны (беспилотники, управляемые с видом от первого лица) "Джокер" в зоне проведения спецоперации заставили сдаться в плен сразу 60 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Комментарии
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Grandad
Всё пытаюсь понять, кто такие &quot;боевики ВСУ&quot;?
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15 час.
ИП
Игорь Петров
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14 час.

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