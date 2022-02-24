На Ставрополье сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в серии краж отопительных котлов

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Ессентуки в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые в серии краж отопительных котлов на территории Кавказских Минеральных Вод.
Популярные статьи
- «Мало им трупов». Петербуржцы провели на Пискаревском кладбище антивоенные пикеты
- Петербургское «Яблоко» анонсировало акцию памяти Немцова и подало заявку на антивоенный митинг. Обновлено
- В России заблокировали сайты New Times, «Настоящего времени», «Крым.Реалий», «Украинской правды», «Интерфакс.Украины», «Корреспондента» и «Гордона»
Свежие комментарии