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На Ставрополье сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в серии краж отопительных котлов

На Ставрополье сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в серии краж отопительных котлов

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Ессентуки в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые в серии краж отопительных котлов на территории Кавказских Минеральных Вод.

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