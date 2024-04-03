После трагических событий в «Крокус Сити Холле» в стране начались масштабные чистки в рядах мигрантов.
«ЧЕМОДАН. ВОКЗАЛ. ДОМОЙ». «НОВЫХ РУССКИХ» ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ, ПОЛУЧИВШИХ ПАСПОРТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ, ЛИШАТ ГРАЖДАНСТВА?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Люба Сибирская
Всё начинается с границы, оттуда приезжают в Россию. Значит, надо закрыть границы на замок. Проверить всех купивших-получивших паспорта. Когда будет наведён порядок, тогда сделать надо квоты, чтобы отвечал за всё предприниматель, вплоть до посадки.
Ответить
7 час.
валерия
"Они уже не единожды нарушали миграционное законодательство страны, но все равно каким-то образом проникали сюда." Просто чудеса неизведанные... Какой же это образ? За каждым образом есть образ живого чиновника, с фамилией и именем. И с бездонным карманом!
Ответить
6 час.
ЮЗ
Юрий Зиновкин
Это не люди, защитница хренова, нечего им тут делать.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии