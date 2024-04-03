«ЧЕМОДАН. ВОКЗАЛ. ДОМОЙ». «НОВЫХ РУССКИХ» ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ, ПОЛУЧИВШИХ ПАСПОРТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ, ЛИШАТ ГРАЖДАНСТВА?

Люба Сибирская Всё начинается с границы, оттуда приезжают в Россию. Значит, надо закрыть границы на замок. Проверить всех купивших-получивших паспорта. Когда будет наведён порядок, тогда сделать надо квоты, чтобы отвечал за всё предприниматель, вплоть до посадки.

валерия "Они уже не единожды нарушали миграционное законодательство страны, но все равно каким-то образом проникали сюда." Просто чудеса неизведанные... Какой же это образ? За каждым образом есть образ живого чиновника, с фамилией и именем. И с бездонным карманом!