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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«ЧЕМОДАН. ВОКЗАЛ. ДОМОЙ». «НОВЫХ РУССКИХ» ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ, ПОЛУЧИВШИХ ПАСПОРТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ, ЛИШАТ ГРАЖДАНСТВА?

«ЧЕМОДАН. ВОКЗАЛ. ДОМОЙ». «НОВЫХ РУССКИХ» ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ, ПОЛУЧИВШИХ ПАСПОРТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ, ЛИШАТ ГРАЖДАНСТВА?

После трагических событий в «Крокус Сити Холле» в стране начались масштабные чистки в рядах мигрантов.

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Комментарии
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Люба Сибирская
Всё начинается с границы, оттуда приезжают в Россию. Значит, надо закрыть границы на замок. Проверить всех купивших-получивших паспорта. Когда будет наведён порядок, тогда сделать надо квоты, чтобы отвечал за всё предприниматель, вплоть до посадки.
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7 час.
валерия
&quot;Они уже не единожды нарушали миграционное законодательство страны, но все равно каким-то образом проникали сюда.&quot;  Просто   чудеса неизведанные... Какой же это образ? За каждым образом есть образ живого чиновника,  с фамилией и именем. И с бездонным карманом!
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6 час.
ЮЗ
Юрий Зиновкин
Это не люди, защитница хренова, нечего им тут делать.
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3 час.

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