Первый состав женской сборной России выиграл Кубок дружбы по гандболу. OLIMPBET Кубок дружбы Москва Женщины Финал Россия-1 – Россия-2 – 35:34 (18:19) Матч за 3-е место Беларусь – Феникс Китай – 32:22 (15:11) ПРИМЕЧАНИЕ: составы команды можно посмотреть здесь.
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