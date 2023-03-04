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Первый состав женской сборной России выиграл Кубок дружбы по гандболу

Первый состав женской сборной России выиграл Кубок дружбы по гандболу.  OLIMPBET Кубок дружбы Москва Женщины Финал Россия-1 – Россия-2 – 35:34 (18:19)   Матч за 3-е место Беларусь – Феникс Китай – 32:22 (15:11)   ПРИМЕЧАНИЕ: составы команды можно посмотреть здесь.

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