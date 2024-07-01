Столтенберг: США при любом президенте поддержат НАТО и Украину

Как подчеркнул в беседе с японским изданием «Иомиури» генсек НАТО Йенс Столтенберг, США останутся союзником альянса и Украины независимо от итогов президентских выборов и возможной победы Дональда Трампа, отношение которого к военному блоку весьма критичное.
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