Столтенберг: США при любом президенте поддержат НАТО и Украину

Как подчеркнул в беседе с японским изданием «Иомиури» генсек НАТО Йенс Столтенберг, США останутся союзником альянса и Украины независимо от итогов президентских выборов и возможной победы Дональда Трампа, отношение которого к военному блоку весьма критичное.