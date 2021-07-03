Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Росси
    Им еще Безрукова взять к себе и они всех переиграют. Остальное кино закрывать, актеров разгонятьАлександр Петров ...
  • СЕРГИУС ДОСТОПОЧТИМЫЙ
    Особенно улыбнуло ,, российская ,,Певица Manizha по...
  • iva ujgi
    дядя усманов деньги зажал ? )))Певица Manizha по...

Little Big разорвала сотрудничество с Пухляшом

Little Big разорвала сотрудничество с Пухляшом

Вокалист коллектива отметил, что группа не будет танцора «на прицеп». Little Big разорвала сотрудничество с ПухляшомРоссийская группа Little Big прекращает сотрудничество с танцором Дмитрием Красиловым, известным среди поклонников как Пухляш.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх