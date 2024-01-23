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Закон, порядок, государство

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За год дознавателями МЧС России возбуждено порядка тысячи уголовных дел по фактам пожаров

За год дознавателями МЧС России возбуждено порядка тысячи уголовных дел по фактам пожаров

23 января дознаватели органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы МЧС России отмечают 96-ю годовщину со дня образования.

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