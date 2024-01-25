Замгенсека заявила, что ООН не может верифицировать информацию о катастрофе Ил-76

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло заявила, что ООН не может верифицировать информацию о катастрофе Ил-76, который был сбит в Белгородской области во время перевозки украинских военнопленных к месту обмена на границе.
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