Глава ВОЗ Гебрейесус допустил начало новой пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о возможности новой пандемии, подчеркнув, что мир находится под угрозой возникновения новых заболеваний.
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