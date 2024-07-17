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Глава ВОЗ Гебрейесус допустил начало новой пандемии

Глава ВОЗ Гебрейесус допустил начало новой пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о возможности новой пандемии, подчеркнув, что мир находится под угрозой возникновения новых заболеваний.

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