Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Какие-то чудеса: На Урале мигрант с 59-го места в списке нуждающихся перелетел на первое и получил квартиру

Какие-то чудеса: На Урале мигрант с 59-го места в списке нуждающихся перелетел на первое и получил квартиру

Царьград Коллаж Царьграда Очередной аттракцион неслыханной щедрости с обеспечением жилплощадью вчерашних мигрантов, получивших гражданство России, произошёл на Урале – в небольшом городке Качканар Свердловской области.

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